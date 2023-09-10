Acemi hırsızlar çerez çuvalıyla kameraya yakalandı

Acemi hırsızlar kucaklarında çerez çuvalıyla kameraya böyle yakalandı

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde camını kırarak girdikleri kuruyemiş dükkanından çerez ve çeşitli ürünler çalan 5 acemi hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Kırıkhan ilçesinde meydana geldi. Sabahın saatlerinde Turan İnci isimli vatandaşa ait iş yerinin camının kırk olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, camı kırarak iş yerine giren hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. İş yerinden çerez başta olmak üzere sigara ve çeşitli ürünler çalan 5 acemi hırsızın kucaklarında çuvalla kaçtığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Ekiplerin kısa süren çalışmasıyla şahıslar ürünlerle birlikte yakalandı.

Çalışmalarından ötürü polis ekiplerine teşekkürlerini dile getiren Turan İnci, "Sabah 7 sıralarında komşularım beni aradılar. İş yerimin camının kırıldığını söylediler. Apar topar geldim. Geldiğimde kilidin kırılmış olduğunu gördüm, dükkanın camının kırıldığını gördüm. İçeriye girildiğini gördüm. Çerez ve çeşitli ürünlerin alındığını gördüm. Daha sonra polis ekipleri geldi ve çalışma yaptılar. Kısa bir zamanda da olayı aydınlattılar. Ürünlerin eksik olmasına rağmen bir kısmını teslim aldım. Rabbim emniyetimizden razı olsun" dedi.