Haberler

Kars'ta kurtlar köpeği götürdü

Güncelleme:
Kars'ın Akyaka ilçesinde aç kalan kurtlar, bir çiftlikte uyuyan köpeği alarak bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kars'ta yerleşim yerine gelen aç kalan kurtlar, samanlıkta uyuyan köpeği kaptığı gibi götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde yaşayan Erhan Demir'in çiftliğinde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtların bir köpeği alarak bölgeden uzaklaştığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, 2 kurdun sessiz ve hızlıca alana yaklaştığı, kısa süre sonra da köpeği kaparak götürmesi yer alıyor. Köpek ağzında hızlıca koşan kurtlar gecenin karanlığında kayboldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
