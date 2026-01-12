Kars'ta kurtlar köpeği götürdü

Kars'ta yerleşim yerine gelen aç kalan kurtlar, samanlıkta uyuyan köpeği kaptığı gibi götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde yaşayan Erhan Demir'in çiftliğinde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtların bir köpeği alarak bölgeden uzaklaştığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, 2 kurdun sessiz ve hızlıca alana yaklaştığı, kısa süre sonra da köpeği kaparak götürmesi yer alıyor. Köpek ağzında hızlıca koşan kurtlar gecenin karanlığında kayboldu. - KARS