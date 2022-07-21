Aç kalan ayının kovaladığı büyükbaş hayvanlar uçuruma yuvarlandı - Haberler

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Aç kalan ayının kovaladığı büyükbaş hayvanlar uçuruma yuvarlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aç kalan ayının kovaladığı büyükbaş hayvanlar uçuruma yuvarlandı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde aç kalan boz ayının kovaladığı 2 büyükbaş hayvan, uçuruma yuvarlandı.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde aç kalan boz ayının kovaladığı 2 büyükbaş hayvan, uçuruma yuvarlandı. Hayvanlardan 1', telef oldu, diğeri ise yaralı kurtuldu.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi Belyaka köyünde Arif Yılmaz'a ait bir inek ile buzağısını aç kalan ayı kovaladı. Ayının kovaladığı inek ile buzağı, bir süre ayıdan kaçarak uçurumun kenarına kadar geldi. İnek ve buzağısı, ayı kovalamacası neticesine 20 metrelik uçurumdan deniz kenarına düştü. Kayalıklara çarpan buzağı telef olurken, inek ise yaralı olarak kurtuldu. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Arif Yılmaz Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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