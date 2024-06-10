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Abla, kamera görüntülerine rağmen kardeşinin suçunu üstlendi: O öldürmedi, ben öldürdüm

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Antalya'da 17 yaşındaki A.Ç., ablası Arzu Ç.'yi rahatsız ettiği iddiasıyla Fırat Yıldız'ı bıçaklayarak öldürdü. Basın mensuplarının "Kardeşiniz neden öldürdü?" sorusunu yönelttiği abla Arzu Ç., "Ben yaptım, kardeşim yapmadı. Öyle gerekiyordu, öyle oldu" yanıtını verdi.

Antalya'da Fırat Yıldız'ı 3 yerinden bıçaklayarak öldüren A.Ç.'nin ablası Arzu Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Arzu Ç. basın mensuplarının "Kardeşiniz neden öldürdü" sorusuna, "Ben yaptım, kardeşim yapmadı. Öyle gerekiyordu, öyle oldu. Yapacak birşey yok" karşılığını verdi. Elindeki kol değneğiyle aksayarak yürüdüğü görülen Arzu Ç., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. A.Ç.'nin de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

Abla, kamera görüntülerine rağmen kardeşinin suçunu üstlendi: O öldürmedi, ben öldürdüm

TAKSİ DURAĞINDA KAMERAYA YANSIDI

Diğer yandan Fırat Yıldız'ın olay yerinden 500 metre kadar uzaktaki taksi durağına geldiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Fırat Yıldız'ın, yaralı halde geldiği duraktaki banka oturduğu, yanına geldiği taksi durağındaki kişiyle bir sürü görüştüğü, ardından ayağa kalkıp birkaç adım attıktan sonra yere düştüğü anlar görüntülere yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Fırat Yıldız Antalya Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Mustafa Kesap:

Çok fedekar ablaymış, helal olsun...

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Zengin Mutlu:

dövmelerine bakılırsa dürüst ahlaklı bir kadın olduğu belli

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Bükücü:

Fedakârlığından dolayı ablaya helal olsun

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sanane banane:

Dövmeyle Ahlakın ne ilgisi var, konuyu nereye çekiyorsun. Bende Dövme sevmen, ama dövme yaptirdi diye Ahlaksız olmuyor....Herkesin kendi tercihi, saygı duymak gerekir.

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Ubeydullah Kılınçaslan:

Ablaya helal olsun

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Blackened:

Kamera görüntüsünde kimin yaptığı sabitse suçu uslenmenin ne hükmü oluyor? Kardeşi 17 yaşında ise cezai ehliyet tam değil zaten. Az birşey çocuk islah yatar nefsi mudafa falan derken tahliye olurdu

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