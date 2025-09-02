"Abinin selamı var" deyip çekiçlerle iş yerine saldırdılar

'Abinin selamı var' deyip çekiçlerle iş yerine saldırdılar
İstanbul Ümraniye'de yüzlerini kapatan 2 şahıs, "Abinin selamı var" diyerek bir iş yerine çekiçlerle saldırdı. Şahıslar bölgedeki bir şahsın tepkisi üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yüzlerini kapatan iki kişi, bir iş yerine çekiçlerle saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, saldırganlar iş yerine girdikten sonra "Abinin selamı var" diyerek camlara ve eşyalara zarar verdi. Çevredeki bir vatandaşın tepki göstermesi üzerine şahıslar panikleyerek olay yerinden kaçtı.

POLİS SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntülerde şahısların yüzlerini gizledikleri ve çekiçle iş yerine saldırdıkları anlar net bir şekilde görülüyor. Olayın ardından iş yeri sahibi şikayetçi olurken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Brezilya sokakları olmayı mı bekliyoruz acaba !

