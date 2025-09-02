'Abinin selamı var' deyip çekiçlerle iş yerine saldırdılar

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yüzlerini kapatan iki kişi, bir iş yerine çekiçlerle saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, saldırganlar iş yerine girdikten sonra "Abinin selamı var" diyerek camlara ve eşyalara zarar verdi. Çevredeki bir vatandaşın tepki göstermesi üzerine şahıslar panikleyerek olay yerinden kaçtı.

POLİS SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntülerde şahısların yüzlerini gizledikleri ve çekiçle iş yerine saldırdıkları anlar net bir şekilde görülüyor. Olayın ardından iş yeri sahibi şikayetçi olurken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.