ABD ve İsrail'den İran'ın Natanz Nükleer Tesisine saldırı

ABD ve İsrail, İran'a yönelik ortak hava saldırılarında Natanz uranyum zenginleştirme tesisini hedef aldı. İlk değerlendirmelere göre tesiste herhangi bir radyoaktif sızıntı yaşanmadığı ve çevre için tehlike bulunmadığı belirtildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 22'nci gününde sürerken, taraflar arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. İran medyasında yer alan habere göre ABD ve İsrail, İran'a yönelik ortak hava saldırılarında Natanz uranyum zenginleştirme tesisini sabah saatlerinde hedef aldı. Saldırının İran Atom Enerjisi Kurumu'nun raporuna göre uluslararası hukuk ve yükümlülüklere aykırı olduğu belirtilerek, "Bu eylem, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) başta olmak üzere nükleer güvenlik ve emniyete ilişkin düzenlemelerle çelişmektedir" ifadelerine yer verildi. Ayrıca saldırının ardından Natanz Nükleer Tesisinde radyoaktif sızıntı ihtimaline karşı teknik incelemelerin başlatıldığı, nükleer güvenlik birimleri tarafından tesis çevresinde gerekli kontrollerin yapıldığı belirtildi. İlk değerlendirmelere göre önceden alınan tedbirler sayesinde herhangi bir radyoaktif sızıntının tespit edilmediği ve çevrede yaşayanlar için herhangi bir tehlike bulunmadığı kaydedildi.

Natanz tesisi, geçtiğimiz yılın Haziran ayında İsrail ile İran arasında yaşanan ve ABD'nin de katıldığı 12 gün süren savaşın ana hedeflerinden biriydi ve 28 Şubat'ta yeniden başlayan saldırılarda da hedef alınmaya devam ediyor. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı