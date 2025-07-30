8,8 Büyüklüğündeki Deprem Tsunami Tehlikesi Yarattı

ABD, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Hawaii ve California eyaletleri başta olmak üzere Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan bölgelerinde alarm durumuna geçti. ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi ise boyu 1,7 metreye ulaşan dalgaların Hawaii'ye ulaştığını açıkladı.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerde de paniğe neden oluyor. Rusya'nın yanı sıra ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki ada eyaleti Hawaii'de de alarma geçildi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada 1,7 metre boyunda dalgaların Hawaii'ye ulaştığı belirtildi. Hawaii Valisi Josh Green açıklamasında, herhangi bir havalimanının tsunami dalgalarından etkilenmediğini ancak önlem amacıyla Maui adasındaki bütün gidiş-geliş uçuşlarının ertelendiğini ve yaklaşık 200 kişinin havalimanı terminalinde mahsur kaldığını bildirdi. Green, adaya ulaşan tsunami dalgalarına ilişkin, "Şimdiye kadar büyük bir dalga görmedik, bu da bizi rahatlatıyor. Ancak tehlikeyi atlattığımızı söyleyebilmemiz için 2 ila 3 saat arasında bir sürenin geçmesi lazım. Kimsenin gardını düşürmesini istemiyoruz, dalgaların gitgide küçüldüğünü gördükçe bu tehlikeden kurtulduğumuza kanaat getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Vali ayrıca Hawaii'de önlem amaçlı elektrik kesintisine gidilmesinin planlanmadığını duyurdu. ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada da Hawaii'deki tüm ticari gemilerin limanları terk etmesi çağrısında bulunuldu ve tüm limanların gelen gemi trafiğine kapatıldığı bildirildi. Yetkililer, Hawaii halkına yüksek yerlere veya binaların üst katlarına çıkması çağrısında bulundu. Yapılan uyarılar ise halk arasında panik oluşmasına ve trafikte uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu.

ABD Donanması Hawaii Bölgesi Sözcüsü Lydia Robertson da Ooahu'daki Pearl Harbor-Hickam üssünden yaptığı açıklamada, limanlardaki gemilerin güvence altına alındığını ve tahliye çalışmalarının yürütüldüğünü açıkladı. Robertson ayrıca, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan uyarıların bölge halkına aktarıldığından emin olunması için çalıştıklarını bildirerek, "Şartlardaki muhtemel değişiklikleri değerlendirirken ve bunlara hazırlanırken en büyük önceliğimiz güvenliktir" dedi.

Trump'tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump da deprem ve sonrasında beklenen tsunami dalgalarına ilişkin açıklama yaparak, " Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük çaplı bir deprem nedeniyle Hawaii'deki halkımız için tsunami uyarısı yapıldı. ABD'nin Alaska ve Pasifik Okyanusu kıyılarında bir tsunami gözlem merkezi kuruldu. Ayrıca Japonya da dalgaların hedefinde" dedi.

California da risk altında

ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada California eyaletinin kuzeyi bölgelerinin yanı sıra Oregon ve Washington eyaletinin de tsunami dalgalarının tehlikesi altında olduğu belirtildi. Meteorologlar tsunami dalgalarının ABD'nin kuzeydoğusundaki California, Oregon ve Washington eyaletlerinin yanı sıra San Fransisco'ya yerel saatle 00.40, Los Angeles limanlarında 01.00 sıralarında ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Yetkililer ayrıca California ile Oregon eyaletleri arasında bulunan Crescent City bölgesinde 30 santimetreyi geçen dalgaların kaydedildiğini belirtti.

California'daki Monterey County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise San Fransisco'nun güneyinde yer alan ve sörfçüler ile turistler için popüler bir durak olan Moss Landing bölgesi için tahliye çağrısında bulunarak, dalgaların yerel saat ile 00.11 sıralarında kıyılara ulaşabileceği belirtildi. Açıklamada, "California'daki kıyı kentlerindeki tsunami tehlikesi atlatılana kadar halkın alternatif konaklama bölgelerine geçmesi öneriliyor" denildi. ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nin açıklamasında da bölgedeki güçlü akıntıların ve şiddetli rüzgarların limanda bulunan tekneler ve liman altyapısı için tehlike teşkil ettiği, büyük çaplı bir sel beklenmese de kıyılarda hasarın oluşabileceği belirtildi.

Los Angeles şehrinin kıyı kesimlerinde ise yetkililer helikopterlerden anonslar gerçekleştirerek plajlar ve teknelerdeki halkı yaklaşan tsunami tehlikesi hakkında uyardı.

Ne olmuştu?

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamış, daha sonra depremin büyüklüğünü 8,8 olarak güncellemişti. Türkiye saati ile 02.25'te meydana gelen sarsıntının 19 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirilmişti. Depremin ardından Rusya ve Japonya'nın Pasifik kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapılırken, dalga boyunun 3 metreyi bulabileceği belirtilmişti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise deprem sonrasında oluşan tsunaminin yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı Severo-Kurilsk liman kentinin bazı kısımlarını sular altında bıraktığı bildirilmişti. Yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgaların gözlendiğini aktarılırken, bazı yapılarda maddi hasar meydana geldiği ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti. Açıklamada, riskli bölgelerde yaşayan sakinlerin yüksek alanlara tahliye edildiği, yaralılara da tıbbi destek sağlandığı aktarılmıştı.

Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) yaptığı tsunami uyarısının ardından da 21 eyalette yaşayan 1 milyon 905 bin 596 kişiye tahliye çağrısı yapıldı. Japonya'nın doğu kıyısındaki Miyagi eyaletinde bulunan Ishinomaki limanında yüksekliği 50 santimetreye ulaşan tsunami dalgaları gözlenmişti. - HAWAİİ