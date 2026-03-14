ABD ordusu: "İran'ın Hark Adası'nda 90 askeri hedefi imha edildi"

ABD ordusu, İran'ın Hark Adası'nda bulunan 90'dan fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM), İran'ın Hark Adası'na düzenlenen saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi. Hark Adası'nda bulunan deniz mayını depolama tesisleri, füze depolama sığınakları ve diğer birçok askeri tesisin imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "ABD kuvvetleri, petrol altyapısını korurken, Hark Adası'ndaki 90'dan fazla İran askeri hedefini başarıyla vurdu" denildi. Yayınlanan saldırı görüntülerinde, adadaki askeri tesislere hava saldırılarının yapıldığı görüldü.

Trump, Hark Adası'na saldırı düzenlendiğini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, İran için kritik öneme sahip olan Hark Adası'na Orta Doğu tarihindeki en şiddetli bombardımanlardan birini gerçekleştirdiklerini duyurarak, "Hark Adası'ndaki tüm askeri hedefler tamamen yok edildi" açıklamasında bulunmuştu. Resmi İran basını da adadaki askeri hedeflere saldırı düzenlendiğini doğrulamıştı. - FLORIDA

