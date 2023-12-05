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ABD'de 30 işaret fişeğinin atıldığı ev, polisler gelince şiddetli patlamayla havaya uçtu

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ABD'nin Virginia eyaletinde polisin işaret fişeği atıldığı ihbarı üzerine geldiği evde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki evlerde sarsıntı meydana gelirken, alev topuna dönen evin enkazı etrafa saçıldı.

ABD'nin başkenti Washington yakınındaki Virginia eyaletine bağlı Arlington County'de bir ev şiddetli patlamayla havaya uçtu. Patlamanın etkisiyle çevredeki evlerde sarsıntı meydana gelirken, alev topuna dönen evin enkazı etrafa saçıldı.

PATLAMADAN ÖNCE 30 KEZ İŞARET FİŞEĞİ ATILDI

Polis tarafından yapılan açıklamada, patlama öncesi evden 30-40 kez işaret fişeği atıldığına yönelik ihbar alınması üzerine ekiplerin olay yerine geldiği belirtildi. Arlington ilçe polisi sözcüsü Ashley Savage, polisin arama emri çıkartmaya çalıştığı sırada evin içinden birkaç el de ateş edildiğini ve sonrasında patlama meydana geldiğini söyledi.

3 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Savage, patlama sırasında şüphelinin içeride olduğunu ifade ederek, "Şu anda evde yalnızca bir kişinin bulunduğunu biliyoruz" dedi. Patlama sonrası çıkan yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat sonra alevleri kontrol altına almayı başardığı olayda, can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Patlama nedeniyle bazı polis memurlarının hafif yaralandığı belirtilirken, şüphelinin kimliği ve patlamanın nedeni henüz açıklanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Washington Virginia Olaylar 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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