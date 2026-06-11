Haberler

ABD'nin Umman açıklarında vurduğu gemide 3 denizci hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ordusunun Umman Körfezi'nde Palau bayraklı bir gemiye düzenlediği saldırıda 3 Hint denizci hayatını kaybetti. Olay, ABD'nin bölgedeki gemi ablukasında yaşanan ilk ölümler olarak kayıtlara geçti.

ABD ordusunun Umman Körfezi'nden geçişi sırasında saldırı düzenlediği Palau bayraklı M/T Settebello gemisindeki 3 Hint denizci hayatını kaybetti. Olay, ABD'nin bölgede uyguladığı gemi ablukasında yaşanan ilk ölümler olarak kayda geçti.

ABD ordusunun dün Umman Körfezi'nden geçişi sırasında Palau bayraklı M/T Settebello adlı gemiye gerçekleştirdiği saldırının bilançosu belli oldu. Hindistan Denizcilik Bakanı Sarbananda Sonowal yaptığı açıklamada, saldırıda 3 Hint denizcinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Bakan Sonowal, "Maalesef 3 Hint denizcinin cansız bedenleri bulundu ve kimlik tespitleri yapıldı" diye konuştu. Yaşanan can kaybı, ABD'nin 13 Nisan'da bölgede gemilere yönelik başlattığı abluka sırasında bildirilen ilk ölümler oldu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı dün 24 Hint denizciden 21'inin kurtarıldığını duyurmuştu.

ABD saldırmıştı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) dün yapılan açıklamada, "CENTCOM, Umman Körfezi'nden geçişi sırasında Palau bayraklı M/T Settebello adlı gemiyi etkisiz hale getirdi. ABD'ye ait bir hava aracı, mürettebatın ABD güçlerinin talimatlarına defalarca uymaması üzerine tankerin makine dairesine hassas mühimmat ateşledi" denilmişti.

ABD'nin bölgedeki ablukası

İran'ın dünyanın en önemli petrol ve doğal gaz rotalarından biri olan Hürmüz Boğazında sevkiyatları ciddi şekilde kısıtlamasının ardından ABD, 13 Nisan'da İran'a giden ve İran'dan ayrılan gemilere abluka uygulamaya başlamıştı. - AMMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti

Kafa kesmeye çalışan göçmen ülkeyi yangın yerine çevirdi
57 yaşındaki anne, çocukları tarafından yatağında ölü bulundu

Çocukları odasına girdi, korkunç manzarayla karşılaştı
12'nci kattan düşüp yaralanan Ecrin'in babası: Bir mucizeye tanıklık ettik

12'nci kattan düşüp yaralanan Ecrin'in babası: Bir mucizeye tanıklık ettik
Bursa'da rüşvet operasyonunun perde arkası ortaya çıktı: Pasta kutusunda döviz detayı!

Bursa'daki rüşvet dosyasında çarpıcı iddia!
Öldükten 3 gün sonra cansız bedeni bulundu

Ölümcül yalnızlık! Vefat ettiğini bile günler sonra fark ettiler
Ünlü çiftten çok konuşulacak restoran pozu

Sınır tanımayan aşk! Ünlü şarkıcıya herkesin içinde bunu yaptı

Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir