ABD'nin Umman açıklarında vurduğu gemide 3 denizci hayatını kaybetti

ABD ordusunun Umman Körfezi'nden geçişi sırasında saldırı düzenlediği Palau bayraklı M/T Settebello gemisindeki 3 Hint denizci hayatını kaybetti. Olay, ABD'nin bölgede uyguladığı gemi ablukasında yaşanan ilk ölümler olarak kayda geçti.

ABD ordusunun dün Umman Körfezi'nden geçişi sırasında Palau bayraklı M/T Settebello adlı gemiye gerçekleştirdiği saldırının bilançosu belli oldu. Hindistan Denizcilik Bakanı Sarbananda Sonowal yaptığı açıklamada, saldırıda 3 Hint denizcinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Bakan Sonowal, "Maalesef 3 Hint denizcinin cansız bedenleri bulundu ve kimlik tespitleri yapıldı" diye konuştu. Yaşanan can kaybı, ABD'nin 13 Nisan'da bölgede gemilere yönelik başlattığı abluka sırasında bildirilen ilk ölümler oldu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı dün 24 Hint denizciden 21'inin kurtarıldığını duyurmuştu.

ABD saldırmıştı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) dün yapılan açıklamada, "CENTCOM, Umman Körfezi'nden geçişi sırasında Palau bayraklı M/T Settebello adlı gemiyi etkisiz hale getirdi. ABD'ye ait bir hava aracı, mürettebatın ABD güçlerinin talimatlarına defalarca uymaması üzerine tankerin makine dairesine hassas mühimmat ateşledi" denilmişti.

ABD'nin bölgedeki ablukası

İran'ın dünyanın en önemli petrol ve doğal gaz rotalarından biri olan Hürmüz Boğazında sevkiyatları ciddi şekilde kısıtlamasının ardından ABD, 13 Nisan'da İran'a giden ve İran'dan ayrılan gemilere abluka uygulamaya başlamıştı. - AMMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı