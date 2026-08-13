ABD'den Ukrayna'ya Kazak petrolü uyarısı

ABD merkezli Financial Times, ABD'nin Ukrayna'nın Kazakistan petrolünü taşıyan tankerlere yönelik saldırıların durdurması konusunda uyardığını öne sürdü.

ABD merkezli Financial Times gazetesi, ABD-Ukrayna arasında Kazak petrolü gerilimi yaşandığını iddia etti. Gazetede yer alan haberde, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in 31 Temmuz'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna'nın Kazakistan petrolünü taşıyan tankerlere yönelik saldırıları durdurmasını istediğini belirtilerek, Ukrayna'nın görüşmenin ardından söz konusu saldırıları sona erdirdiğini öne sürdü.

Haberde, Vance'in Ukrayna hükümetine Karadeniz'de Rusya'ya ait olmayan gemileri ve Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (HBK) altyapısını hedef almaktan vazgeçmesi ve saldırıları durdurması gerektiği konusunda uyardığı aktarıldı. Ukrayna'nın ise Rusya'ya ait almayan, Ukrayna yaptırım listesinde yer almayan ve Rus petrolü taşımayan tankerler ile HBK altyapısına saldırı düzenlemeyeceğini taahhüt ettiği ifade edilen haberde, ABD'nin HBK'yı Rus enerjisine alternatif oluşturan kritik bir koridor olarak gördüğü belirtildi.

ABD'nin söz konusu talebi iki temel kaygı sonucu yaptığı aktarılan haberde, bu kaygıların küresel enerji piyasalarının istikrarsızlaşması ve TengizChevroil gibi ABD şirketlerinin faaliyetlerinin sekteye uğraması olduğu ifade edildi.

Kazakistan tankeri 30 Temmuz'da saldırıya uğramıştı

Kazakistan tankerleri, Kazakistan petrolünü Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (HBK) güzergahı üzerinden Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na taşıyor. TengizChevroil'e ait Marshall Adaları bayraklı "Niffos Sifnos" tankeri ise 30 Temmuz'da Novorossiysk'teki HBK Terminali'nde saldırıya uğramıştı. HBK tarafından "terör eylemi" olarak nitelendirilen saldırıda tanker hasar görmüştü. Saldırının ardından Kazakistan Enerji Bakanlığı, petrol ihracatı için Azerbaycan üzerinden alternatif güzergahların araştırıldığını kamuoyuna duyurmuştu.

Financial Times ayrıca, Ukrayna'nın 31 Temmuz'dan bu yana söz konusu terminale yakın bölgede herhangi bir tanker saldırısı düzenlemediğini aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı