Nevada'daki yangında 32 ev kül oldu

ABD'nin Nevada eyaletinde devam eden orman yangınında 32 ev küle döndü, 6 evde hasar meydana geldi, 7 kişi yaralandı.

ABD'nin Nevada eyaletindeki Reno kenti yakınlarında cumartesi günü başlayan orman yangınıyla mücadele sürerken, felaketin yol açtığı zarar giderek büyüyor. Alevler 15 bin dönümden fazla araziyi küle çevirirken, 32 ev kül oldu, 6 evde ise hasar meydana geldi, 7 kişi yaralandı. Truckee Meadows Yangın Koruma Bölgesi Şefi Richard Edwards, yaralananlardan 4'ünün sivil, 3'ünün ise itfaiyeci olduğunu belirtti. Yangın kontrol altına alınamazken, çalışmalara Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD'nin 15 eyaletinden ekipler de katıldı.

ABD ormanları alev alev

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesine göre Nevada da dahil olmak üzere ABD'nin güneybatı eyaletlerinde orman yangınları yaygın ve giderek daha şiddetli hale geliyor. Şu anda eyalette 3 büyük yangın devam ederken, ülke genelinde toplam 79 yangın sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı