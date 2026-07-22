ABD'nin İran'a saldırılarında can kaybı 53'e yükseldi

İran'da ABD'nin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükselirken, 592 kişi yaralandı.

ABD'nin İran'a saldırılarında bilanço artıyor. İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin 6 Temmuz'dan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 53'e yükseldiği ifade edildi. Saldırılarda 592 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Şu ana kadar 535 kişinin tedavi sonrası taburcu edildiği, 36 kişinin hala hastanede tedavi gördüğü, 21 kişiye ise evlerinde yardım sağlandığı belirtildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı