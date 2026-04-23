Haberler

ABD: "İran limanlarına yönelik ablukanın başlamasından bu yana 31 gemi geri döndü"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan TSİ 17.00'den bu yana bölgedeki İran limanlarına uygulanan ablukaya ilişkin güncel verileri paylaştı. Açıklamada, "ABD güçleri, İran'a karşı uyguladığı abluka kapsamında 31 gemiye geri dönme veya limana yanaşma talimatı verdi" ifadeleri kullanıldı. Gemilerin çoğunun petrol tankeri olduğu aktarıldı. İran limanlarına yönelik abluka operasyonuna 10 binden fazla ABD askeri, 17 savaş gemisi ve 100'den fazla uçak katılıyor.

ABD Başkanı Trump, ABD donanmasının Tahran ile anlaşma yapılana kadar Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik ablukasının devam edeceğini belirtmişti. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay Güvenç hüngür hüngür ağladı

Hüngür hüngür ağladı!
Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Taş ocağında korkunç hade bulundu
Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...

Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay Güvenç hüngür hüngür ağladı

Hüngür hüngür ağladı!
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog

Şu bel altı muhabbetin iğrençliğine bakar mısınız?