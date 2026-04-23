ABD: "İran limanlarına yönelik ablukanın başlamasından bu yana 31 gemi geri döndü"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan TSİ 17.00'den bu yana bölgedeki İran limanlarına uygulanan ablukaya ilişkin güncel verileri paylaştı. Açıklamada, "ABD güçleri, İran'a karşı uyguladığı abluka kapsamında 31 gemiye geri dönme veya limana yanaşma talimatı verdi" ifadeleri kullanıldı. Gemilerin çoğunun petrol tankeri olduğu aktarıldı. İran limanlarına yönelik abluka operasyonuna 10 binden fazla ABD askeri, 17 savaş gemisi ve 100'den fazla uçak katılıyor.

ABD Başkanı Trump, ABD donanmasının Tahran ile anlaşma yapılana kadar Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik ablukasının devam edeceğini belirtmişti. - FLORIDA

