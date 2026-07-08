ABD'nin İran saldırılarında 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı
İranlı yetkililer, ABD ordusunun Huzistan eyaletine düzenlediği saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 sivilin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda Mahşehr, İmam Humeyni Limanı ve Hamidiye kentlerindeki noktalar hedef alındı.
İranlı yetkililer, ABD ordusunun gece saatlerinde Huzistan eyaletine düzenlediği saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 sivilin de yaralandığını açıkladı.
ABD'nin gece saatlerinde İran'a düzenlediği saldırılarda sivil can kaybı yaşandı. İranlı yetkililer, Huzistan eyaletindeki saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi. İran'ın Tasnim Haber Ajansı'na açıklama yapan güvenlik yetkilisi, ABD'nin Huzistan'a bağlı Mahşehr, İmam Humeyni Limanı ve Hamidiye kentlerindeki noktaları hedef aldığını bildirdi. - TAHRAN