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ABD'nin İran saldırılarında 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı

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İranlı yetkililer, ABD ordusunun Huzistan eyaletine düzenlediği saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 sivilin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda Mahşehr, İmam Humeyni Limanı ve Hamidiye kentlerindeki noktalar hedef alındı.

İranlı yetkililer, ABD ordusunun gece saatlerinde Huzistan eyaletine düzenlediği saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 sivilin de yaralandığını açıkladı.

ABD'nin gece saatlerinde İran'a düzenlediği saldırılarda sivil can kaybı yaşandı. İranlı yetkililer, Huzistan eyaletindeki saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi. İran'ın Tasnim Haber Ajansı'na açıklama yapan güvenlik yetkilisi, ABD'nin Huzistan'a bağlı Mahşehr, İmam Humeyni Limanı ve Hamidiye kentlerindeki noktaları hedef aldığını bildirdi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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