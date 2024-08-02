ABD'nin Colorado eyaletindeki orman yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD orman yangınlarıyla boğuşuyor. ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi'ne göre ülke genelinde yaklaşık 28 bin itfaiyeci 95 büyük yangınla mücadele ediyor. Colorado eyaletinde farklı noktalarda devam eden orman yangınları onlarca evi küle çevirdi. Boulder County Şerif Ofisinden Curtis Johnson, Lyons kasabası yakınlarında 30 Temmuz Salı günü çıkan Stone Canyon yangınında 5 evin küle döndüğünü, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Yangında şu ana kadar bin 553 dönümlük alan kül oldu. Eyaletteki Alexander Mountain yangını ise şu ana kadar 6 bin 781 dönümlük alanı küle çevirdi. Yangının, Stone Canyon yangınına yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. - COLORADO