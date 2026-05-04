ABD Merkez Komutanlığı: "ABD Donanması'na ait hiçbir gemi vurulmadı"

ABD'den İran basının "Hürmüz Boğazı'na girmeye çalışan ABD gemisi 2 füze ile vuruldu" iddiasına yalanlama geldi. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, "İddia: İran devlet medyası, İran Devrim Muhafızları'nın bir ABD savaş gemisini iki füzeyle vurduğunu öne sürdü. Gerçek: ABD Donanması'na ait hiçbir gemi vurulmadı. ABD güçleri 'Project Freedom'ı destekliyor ve İran limanlarına yönelik deniz ablukasını uyguluyor" ifadeleri kullanıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı