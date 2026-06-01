Haberler

ABD: "Kuveyt'te konuşlu ABD kuvvetlerini hedef alan 2 İran balistik füzesi engellendi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kuveyt'te konuşlu ABD kuvvetlerini hedef alan 2 İran balistik füzesinin başarıyla engellendiğini ve hiçbir ABD personelinin zarar görmediğini açıkladı. İran, ABD'nin dün geceki saldırılarına misilleme yapmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "Kuveyt'te konuşlu ABD kuvvetlerini hedef alan 2 İran balistik füzesi başarıyla engellendi" denildi.

İran, ABD'nin dün gece saatlerinde düzenlediği saldırılara bölge ülkelerindeki üsleri hedef alarak misilleme yaptı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından bugün yapılan açıklamada, "Dün gece saat 23.00'te (TSİ 07.00) Kuveyt'te konuşlu ABD kuvvetlerini hedef alan 2 İran balistik füzesi başarıyla engellendi. Bu füzeler derhal etkisiz hale getirildi ve hiçbir ABD personeli zarar görmedi" denildi.

Açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı teyakkuz halinde olmaya devam etmekte ve süregelen ateşkesi desteklerken İran saldırganlığına karşı güçlerini korumayı sürdürecektir" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk

Dünyayı tedirgin eden rest! Barış masasından kalktılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama

Fenerlilerin korktuğu başına geldi
Büyük vicdansızlık! 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler

Büyük vicdansızlık! 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler
İrfan Can Kahveci için karar çıktı! Havalara uçacak

İrfan için karar çıktı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına en sert tepki: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına sert tepki
CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama

TBMM'de Özgür Özel'e izin çıkacak mı? Kurtulmuş'tan net açıklama
5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor

5 yaşındayken 90 kiloydu! 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Selçuksports'un sahibi gözaltına alındı

Selçuksports'un sahibi gözaltında! Bakın hangi ilde yakalandı