ABD Konsolosluğu'na Ait Hava Savunma Sistemi, İran İHA'sını Düşürdü

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Irak'ın kuzeyindeki Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde, ABD Başkonsolosluğu'na ait hava savunma sistemleri, İran'a ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracını düşürdü. Olayda herhangi bir zararın meydana gelmediği bildiriliyor.

Irak'ın kuzeyindeki Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde yer alan ABD Başkonsolosluğu'na ait hava savunma sistemlerinin, İran'a ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Irak yerel güvenlik kaynakları, sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde ABD'ye ait hava savunma sistemlerinin İran'a ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi. Adı açıklanmayan kaynak, "ABD'ye ait hava savunma sistemleri, başkonsolosluk yakınından geçen İHA'yı vurarak düşürdü. İHA, Selahaddin ilçesi yakınlarında yapım aşamasında olan bir konut kompleksinin içine düştü" dedi.

Benzer bir olayın dün de yaşandığı ve ABD savunma sistemlerinin Erbil semalarında bir diğer İHA'yı daha düşürdüğü, olayda herhangi bir zararın meydana gelmediği belirtildi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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