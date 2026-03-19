Irak'a yönelik saldırılarda Haşdi Şabi üyesi 60 kişi öldü

ABD ve İsrail'in Irak'taki İran yanlısı gruplara yönelik düzenlediği saldırılarda Haşdi Şabi üyesi 60 kişi hayatını kaybederken, 100 kişi de yaralandı. Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri, saldırıları kınayarak acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

ABD-İsrail'in Irak'taki İran yanlısı gruplara yönelik saldırıları devam ederken, Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri, söz konusu saldırılarda hayatını kaybedenler hakkında açıklama yaptı. El-Amiri, Haşdi Şabi'ye yönelik saldırıları sert şekilde kınayarak, Haşdi Şabi üyesi 60 kişi hayatını kaybettiğini ve 100 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Haşdi Şabi güçlerinin ülkenin güvenliği ve istikrarı için görev yaptığına dikkat çeken el-Amiri, Irak meclisi, hükümet ve özellikle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, bu saldırıların durdurulması için acil ve ciddi adımlar atılması gerektiğini vurguladı. - ERBİL

