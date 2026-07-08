ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiyi hedef aldığını öne sürerek, bunlara misilleme olarak İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef alan son saldırılara misilleme olarak bir kez daha İran'ı hedef aldığını duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, İran'a yönelik bir dizi yoğun saldırı başlatıldığı belirtilerek, "ABD'nin bu saldırıları, Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiye yönelik İran saldırılarına bir yanıt niteliğindedir. İran'ın sergilediği bu saldırganlık haksız ve tehlikeli olmakla birlikte, ateşkesin açık bir ihlali niteliğindeydi" ifadelerine yer verildi. Saldırıların İran'ın hangi bölgelerini hedef aldığı ya da tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

İran basını saldırıları doğruladı

İran basını ABD saldırılarını doğrulayarak, ülkenin güneyindeki Sirik şehri ve Keşm adası yakınlarında patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Ayrıca Bender Abbas şehrinin doğusunda ve batısında patlamaların meydana geldiği aktarıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı bölgelerden alevlerin ve dumanların yükseldiği görüldü.

Ticari gemiler şüpheli saldırılara hedef olmuştu

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı, Umman'ın Limah bölgesi açıklarında seyreden bir tankerin dün şüpheli bir saldırıya uğraması sonucu gemide yangın çıktığını, ancak olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığını açıklamıştı. ABD merkezli Axios haber sitesi ise iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde İran ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan en az 2 ticari gemiye füze saldırısı düzenlediğini öne sürmüştü. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı