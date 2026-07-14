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ABD ordusu İran'a karşı yeni saldırıların başlatıldığını açıkladı

ABD ordusu İran'a karşı yeni saldırıların başlatıldığını açıkladı
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ABD Merkez Komutanlığı, Başkan Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik yeni saldırılar başlatıldığını duyurdu. Saldırıların amacı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri hedef alma kabiliyetini zayıflatmak olarak açıklandı.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef alma kabiliyetini zayıflatmak amacıyla İran'a karşı yeni saldırıların başlatıldığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı bu gece ve yarın sert bir şekilde vuracaklarını açıklamasının ardından, ABD ordusu harekete geçti. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef alma kabiliyetini zayıflatmak amacıyla İran'a karşı yeni saldırıların başlatıldığı bildirildi. Saldırıların Trump'ın talimatı üzerine gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, "Bu saldırılar, İran güçlerine ağır bir bedel ödetmeye ve Hürmüz Boğazı'ndaki masum sivillere ve ticari gemilere saldırma kapasitelerini zayıflatmaya devam edecektir" denildi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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