ABD ordusu İran'a karşı yeni saldırıların başlatıldığını açıkladı

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef alma kabiliyetini zayıflatmak amacıyla İran'a karşı yeni saldırıların başlatıldığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı bu gece ve yarın sert bir şekilde vuracaklarını açıklamasının ardından, ABD ordusu harekete geçti. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef alma kabiliyetini zayıflatmak amacıyla İran'a karşı yeni saldırıların başlatıldığı bildirildi. Saldırıların Trump'ın talimatı üzerine gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, "Bu saldırılar, İran güçlerine ağır bir bedel ödetmeye ve Hürmüz Boğazı'ndaki masum sivillere ve ticari gemilere saldırma kapasitelerini zayıflatmaya devam edecektir" denildi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı