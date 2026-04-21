ABD ordusu, Asya-Pasifik'te bir tankere el koydu

ABD Savunma Bakanlığı, Asya-Pasifik bölgesinde yaptırım altındaki bir İran tankerine el konulduğunu duyurdu. Bakanlık, yaptırımları ihlal eden gemilere karşı mücadele edeceğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı, Asya-Pasifik bölgesinde yaptırım uygulanan bir tankere el konulduğunu bildirerek, "Daha önce de açıkça belirttiğimiz üzere, İran'a maddi destek sağlayan yaptırım altındaki gemileri engellemek amacıyla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

ABD, İran ile bağlantılı tanker ve gemilere yönelik ablukasını sürdürüyor. ABD Savunma Bakanlığı, Asya-Pasifik bölgesinde yaptırım uygulanan bir tankere el konulduğunu bildirdi. Açıklamada, "Gece boyunca ABD kuvvetleri, ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (INDOPACOM) sorumluluk alanında bayraksız ve yaptırım listesinde bulunan M/T Tifani adlı tankere yönelik 'ziyaret hakkı' kapsamında denizden müdahale ve gemiye çıkma operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon sırasında herhangi bir olay yaşanmadı" denildi.

İran'a yönelik ablukanın süreceğine işaret edilen açıklamada, "Daha önce de açıkça belirttiğimiz üzere, yasa dışı ağları bozmak ve İran'a maddi destek sağlayan yaptırım altındaki gemileri engellemek amacıyla küresel deniz uygulama faaliyetlerimizi, nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

ABD Savunma Bakanlığı, "Uluslararası sular, yaptırım altındaki gemiler için bir sığınak değildir. Savaş Bakanlığı, deniz alanında yasa dışı aktörlerin ve onlara ait gemilerin hareket serbestisini engellemeye devam edecektir" açıklamasını yaptı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
