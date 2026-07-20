Haberler

ABD ordusu: "İran'a yönelik son saldırı dalgası tamamlandı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı 9 gecedir devam eden saldırıların son dalgasının tamamlandığını açıkladı. Saldırılar, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri hedef alma kabiliyetini zayıflatmak amacıyla düzenlendi ve askeri komuta merkezleri, hava savunma tesisleri, füze ve İHA sahaları hedef alındı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı 9 gecedir devam eden saldırıların son dalgasının tamamlandığını açıkladı.

ABD ordusu, İran'a karşı 9 gecedir devam eden saldırıların son dalgasının tamamlandığını duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, son saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan ticari gemileri ve sivil denizcileri hedef alma kabiliyetini daha da zayıflatmak amacıyla düzenlendiği vurgulanarak, "ABD güçleri, İran'a ait askeri komuta merkezlerini, hava savunma ve kıyı gözetleme tesislerini, deniz gücü unsurlarını, füze ile insansız hava aracı (İHA) fırlatma sahalarını ve iletişim ağlarını hedef aldı" denildi. Saldırıların ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, "ABD kuvvetleri teyakkuzda olmayı sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

ABD saldırıları 9. gecesinde devam etmişti

CENTCOM'dan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırıların 9. gecesinde devam ettiği kaydedilmişti. İran basını ise ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bulunan Mahşehr ve Bender İmam Humeyni liman kentleri başta olmak üzere birçok bölgede patlamaların meydana geldiğini duyurmuştu. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani'yi hedef aldı! Skandal Orta Doğu mesajı

Netanyahu Müslüman başkanı hedef aldı! Skandal Orta Doğu mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi

Haluk Levent'i, Oğuzhan Uğur da yalnız bıraktı! İşte ilk ifadesi
Trabzonspor, Oulai'ye veda etti! İşte kazanılacak tarihi bonservis

Süper Lig devinde rekor ayrılık! Bonservisi kulüp tarihine geçti
Maçın önüne geçen an! Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi

Futbolseverleri ikiye bölen karar!
Samsun'da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp

Denizde can pazarı! Bir aile paramparça oldu
Oğuzhan Uğur'un 'mal varlığı' sorusuna verdiği yanıt olay

Oğuzhan Uğur'un "mal varlığı" sorusuna verdiği yanıt olay
İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi

İstanbullular diken üstünde! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi
Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı

Ünlü oyuncu diplomasını aldı, ilk tebrik eden eşi oldu