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Barron Trump'a İran'dan Suikast Tehdidi

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ABD Gizli Servisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 yaşındaki oğlu Barron Trump’a yönelik muhtemel suikast planından söz edilen İran devlet televizyonu videosundan haberdar olduklarını ve videoyu tehdit kapsamında incelediklerini açıkladı.

ABD Gizli Servisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 yaşındaki oğlu Barron Trump'a yönelik muhtemel suikast planından söz edilen İran devlet televizyonu videosundan haberdar olduklarını ve videoyu tehdit kapsamında incelediklerini açıkladı.

İran devlet televizyonunda 24 Ağustos'ta yayımlanan üç dakikalık bir videoda, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 yaşındaki oğlu Barron Trump'a yönelik muhtemel bir suikast planından söz edildi. "Barron Trump'ı nerede ve nasıl öldürmeliyiz?" başlığıyla paylaşılan videoda, Barron Trump'ın takip edildiği öne sürülürken, öldürülmesi için 10 milyon dolarlık ödül konulduğu iddia edildi. Barron Trump'ın üniversitesinin bulunduğu yer, kendisine eşlik eden araçlar ve Gizli Servis görevlilerinin konumları olduğu öne sürülen görüntüler ve grafiklerin kullanıldığı videoda ayrıca, bir kadının Gizli Servis korumasını aşarak, Barron Trump'la özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve buradan elde ettiği bilgileri programı hazırlayanlara aktardığı iddia edildi.

ABD Gizli Servisi'nden videoya ilişkin yapılan açıklamada, "Gizli Servis, videodan haberdar. Koruma altındaki kişilere yönelik tehdit olarak algılanabilecek her türlü dürümü araştırıyor. Operasyonel güvenlik nedeniyle koruma istihbaratına ilişkin konular hakkında açıklama yapmıyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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