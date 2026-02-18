ABD Federal Havacılık İdaresi, İran'ın yarın TSİ 06.30 ile 16.30 arasında ülkenin güneyindeki bölgelerde roket fırlatacağı konusunda NOTAM (Havacılık Duyurusu) yayınladığını duyurdu.
ABD Federal Havacılık İdaresi, İran'ın yarın TSİ 06.30 ile 16.30 arasında ülkenin güneyindeki bölgelerde roket fırlatacağı konusunda NOTAM (Havacılık Duyurusu) yayınladığını duyurdu. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı