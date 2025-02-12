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ABD Donanmasına Ait Savaş Uçağı San Diego Körfezi'ne Düştü

ABD Donanmasına Ait Savaş Uçağı San Diego Körfezi'ne Düştü
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California eyaletinde EA-18G Growler tipi savaş uçağının San Diego Körfezi'ne düşmesi sonucu iki pilot kendilerini fırlatarak sağ kurtuldu. Pilotlar, suya düştükten bir dakika içinde kurtarıldı.

ABD'de donanmaya ait savaş uçağı, San Diego Körfezi'ne düştü. Uçaktaki iki pilot kaza öncesi kendilerini fırlatarak kazadan sağ kurtuldu.

ABD'nin California eyaletinde donanmaya ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı San Diego Körfezine düştü. Uçaktaki iki pilot kaza öncesi kendilerini fırlatarak kazadan sağ kurtuldu.

ABD Sahil Güvenliği, pilotların suya düştükten sadece bir dakika sonra kurtarıldığını bildirerek, bir balıkçı teknesinin pilotları sudan çıkararak, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Hava ve Deniz Operasyonları'na ait tekneye taşıdığını aktardı.

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, soruşturma devam ediyor. - SAN DİEGO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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