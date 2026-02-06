ABD ordusundan Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirtilen tekneye saldırı: 2 ölü

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle bir tekneye düzenlenen saldırıda 2 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneleri hedef almaya devam ediyor. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla, terör örgütü olarak tanımlanan bir grup tarafından işletilen tekneye ölümcül bir saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi. İstihbarat unsurlarının, teknenin bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı güzergahında seyrettiğini ve uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarında yer aldığını doğruladığı aktarıldı. Saldırı sonucunda teknedeki 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi. - FLORIDA