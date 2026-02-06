Haberler

ABD ordusundan Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirtilen tekneye saldırı: 2 ölü

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneleri hedef almaya devam ediyor. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla, terör örgütü olarak tanımlanan bir grup tarafından işletilen tekneye ölümcül bir saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi. İstihbarat unsurlarının, teknenin bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı güzergahında seyrettiğini ve uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarında yer aldığını doğruladığı aktarıldı. Saldırı sonucunda teknedeki 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
