ABD uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti

ABD uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
ABD uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
ABD Güney Komutanlığı, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurarak, 4 erkek narko-teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD'den Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere gerçekleştirilen saldırılarla ilgili yeni bir açıklama geldi.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten görev gücünün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla "Terör Örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir tekneye daha saldırı düzenlediğini duyurdu.

"UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI FAALİYETİ YÜRÜTÜYORDU"

Teknenin uyuşturucu kartelleri ile ilişkili olduğu vurgulanan açıklamada, "Doğrulanan istihbari bilgilere göre, söz konusu tekne Doğu Pasifik'teki bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı güzergahı üzerinde seyir halindeydi ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetleri yürütüyordu" denildi.

4 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyon sonucunda 4 erkek narko-teröristin öldürüldüğü aktarılırken, ABD askeri personelinde herhangi bir kayıp veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
