ABD'den İran'a üst üste 6'ıncı günde hava saldırıları

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a art arda 6'ıncı günde gerçekleştirilen son saldırı dalgasının tamamlandığını ve çok sayıda hedefin hassas güdümlü mühimmatlarla vurulduğunu açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik üst üste düzenlediği altıncı gece saldırısıyla ilgili CENTCOM'dan yapılan açıklamada, İran'ın ticari deniz taşımacılığına yönelik saldırılarına tepki olarak gerçekleştirilen son misilleme dalgasının tamamlandığı ifade edildi. Son saldırılarda ABD savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemilerinin kullanıldığı belirtilerek, "Son dalga, ABD'nin İran'a yönelik üst üste düzenlediği altıncı gece saldırısıydı" denildi. Bu kapsamda İran'a ait kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleri, askeri lojistik altyapı tesisleri ve deniz gücü unsurları gibi onlarca hedefin hassas güdümlü mühimmatlarla vurulduğu kaydedilen açıklamada, "CENTCOM, Başkomutan'ın talimatıyla İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatırken, ticari deniz taşımacılığına yönelik son saldırıları nedeniyle İran'dan hesap soruyor" ifadelerine yer verildi. Orta Doğu genelinde konuşlu bulunan 50 bin ABD askeri personelinin teyakkuz halinde olmayı sürdürdüğü vurgulandı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı