ABD'deki Bağımsızlık Günü saldırısında can kaybı 7'ye yükseldi ABD'nin Illinois eyaletindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda can kaybının 7'ye yükseldiği bildirildi. ABD'nin Illinois eyaletindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda can kaybının 7'ye yükseldiği bildirildi. ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park'ta dün Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında 22 yaşındaki Robert E. Crimo adlı saldırgan kalabalığa ateş açmıştı. Highland Park Belediye Başkanı Nancy Rotering basına verdiği demeçte, saldırıdaki can kaybının 7'ye yükseldiğini bildirdi. Saldırıda yaşları 14 ila 70 arasında değişen toplam 39 kişinin yaralandığı aktarılmış, 8 yaşındaki bir çocuğun durumunun kritik olduğu ifade edilmişti. Saldırgan kadın kıyafetleri giymiş Lake County Şerif Ofisi Sözcüsü Christopher Covelli düzenlediği basın toplantısında, polis tarafından saatler sonra yakalanan Robert E. Crimo'nun saldırının ardından kaçarken kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giydiğini ifade etmiş, "Crimo'nun bu saldırıyı birkaç hafta önceden planladığını düşünüyoruz" demişti. - CHICAGO İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tam Gemi Şok Denemeleri Illinois 3. Sayfa Haberler

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