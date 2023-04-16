ABD'nin New Mexico eyaletinde yanlış adrese geldiklerini fark eden polisler kapıya silahla çıkan ev sahibini vurarak öldürdü.

ABD'de yanlış adrese giden polisler ev sahibini öldürdü. New Mexico eyaletinde yer alan Farmington'da 5 Nisan'da aile içi şiddet ihbarına yanıt veren polisler, geldikleri yanlış adreste kapıya silahla çıkan ev sahibi 52 yaşındaki Robert Dotson'ı vurarak öldürdü.

Farmington Polis Departmanı tarafından yayınlanan polislere ait vücut kameraları görüntülerinde, polislerin Dotson ailesinin evinini kapısını çaldığı ve adreste olduklarını anons etmelerinin ardından yanlış adrese geldiklerini fark ettikleri duyuldu. Görüntülerde, Dotson'ın elinde silahla kapıyı açtığı ve polislerin "Eller yukarı" diye bağırarak Dotson'a defalarca ateş ederek öldürdüğü görüldü. Dotson'ın vurulmasının ardından ise eşi de yerdeki silahı alarak polislere çatışmaya girdi.

Yetkililer, polise ateş ettiğini fark etmeyen Dotson'ın eşinin herhangi bir suçla itham edilmediğini açıkladı.

Polisler, ücretli izne ayrıldı

Farmington Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın New Mexico Eyalet Polisi tarafından yürütüldüğü aktarılarak, Farmington Polis Departmanı'nın soruşturma devam ederken Eyalet Polisi ile tam bir işbirliği içinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, devam eden soruşturma nedeniyle polislerin kimliklerinin açıklanmadığı ifade edilerek, memurların yerel saatle 23.30 sıralarında aile içi şiddet ihbarının yapıldığı 5308 Valley View Ave adresi yerine 5305 Valley View Ave adresindeki eve gittikleri belirtildi.

Soruşturma kapsamında polislerin neden yanlış adrese gittiklerinin de araştırıldığı aktarılan açıklamada, olay sırasında 3 polisinde silahlarını ateşlediği belirtildi. Olaya karışan 2 polisin yaklaşık 5, diğer polisin ise yaklaşık 3 yıldır görevde olduğu aktarılan açıklamada, 3 polisinde soruşturma süresince ücretli idari izne ayrıldığı ifade edildi. - NEW MEXICO