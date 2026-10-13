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ABD'de Six Flags'te hız treninden düşen adam öldü, 9 hız treni servis dışı bırakıldı

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Six Flags eğlence parkında hız treninden düşen adamın hayatını kaybettiği, bazı kişilerin de yaralandığı bildirildi. Polis olaya ilişkin soruşturma başlatırken şirket, benzer araçlarda riskleri azaltmak için 9 hız trenini geçici servis dışı bıraktı.

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir eğlence parkında hız treninden düşen adam hayatını kaybederken, bazı kişiler de yaralandı.

ABD'nin Georgia eyaletindeki Six Flags eğlence parkında bir hız treninde korkunç bir kaza meydana geldi. Yetkililer, hız treninden düşen bir kişinin hayatını kaybettiğini ve bazı kişilerin de yaralandığını bildirdi. Adı açıklanmayan kişinin nasıl hayatını kaybettiği ve diğer yolcuların da nasıl yaralandığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. 60 metre yüksekliğindeki Goliath adlı hız trenindeki kişilerin tahliye edilmesinin ardından polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. Olayın ardından şirket tarafından yapılan açıklamada, eğlence parkında olayın yaşandığı hız trenine benzeyen araçlarda riskleri en aza indirmek amacıyla 9 hız treninin geçici bir süre servis dışı bırakıldığı kaydedildi.

2006 yılında hizmete giren Goliath adlı trenin saatteki hızının 112 kilometreye kadar ulaşabildiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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