Üye Girişi
Haberler

ABD'de lisede düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, saldırganın babası gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Georgia eyaletinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 14 yaşındaki öğrenci Colt Gray'in babası Colin Gray taksirle adam öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı.

ABD'nin Georgia eyaletinde bir lisede düzenlediği silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 14 yaşındaki öğrenci Colt Gray'in babası Colin Gray taksirle adam öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı.

ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Winder kentindeki Apalachee Lisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Saldırıda 4 kişiyi öldüren 14 yaşındaki Colt Gray'in babası Colin Gray gözaltına alındı. Georgia Soruşturma Bürosu (GBI) tarafından yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Gray, taksirle adam öldürme, ikinci derece cinayet ve çocuklara karşı kötü muamele suçlamalarıyla yargılanacak. GBI Direktörü Chris Hosey yaptığı açıklamada, söz konusu suçlamaların Gray'in oğlunun eylemlerinden sorumlu tutulması ve ona silah bulundurma izni vermesiyle ilgili olduğunu söyledi. Cinayetle suçlanan ve bugün mahkemeye çıkması beklenen Colt Gray'in ise yetişkin yasalarına göre yargılanmasının planlandığı açıklandı.

Lisede 4 Ağustos'ta düzenlenen saldırıda 14 yaşındaki öğrenciler Mason Schermerhorn ve Christian Angulo ile 39 yaşındaki öğretmen Richard Aspinwall ve 53 yaşındaki öğretmen Christina Irimie hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren öğrenci Colt Gray, gözaltına alınmıştı. ABD medyasında yer alan haberlerde okulun aynı gün bir tehdit telefonu aldığı, telefonda 5 ayrı okulda silahlı saldırı gerçekleştirileceği, Apalachee Lisesi'nin de bunların ilki olacağı belirtilmişti.

Saldırı tehdidinde bulunmuştu

Mayıs 2023'te FBI, bir okula silahlı saldırı yapılacağına yönelik internet üzerinden tehdit mesajları gönderilmesiyle ilgili yerel polise uyarıda bulunmuştu. O zaman 13 yaşında olan Colt Gray ve babasının polis tarafından ifadesi alınmıştı. Tehditlerin online oyuncuların kullandığı bir sosyal medya platformu üzerinden yapıldığı ve silah fotoğrafları içerdiği belirtilmişti. Sosyal medyada kullanılan hesabın kullanıcı adında 2012'de Connecticut'taki Sandy Hook İlkokulu'nda 26 kişiyi öldüren saldırganın soyadının Rusçasının yer aldığı tespit edilmişti. Baba ve oğlu polise verdiği ifadede okula yönelik tehditte bulunmadıklarını belirtmiş, Colin Gray ayrıca silahlarının evdeki kasada kilitli olduğunu ve oğlunun bu silahlara erişiminin olmadığını söylemişti. Tehditlerin Gray'in sosyal medya hesabıyla bağlantısının kanıtlanamaması nedeniyle dosya kapatılmıştı. - ATLANTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

atlanta

Engin Polat tahliye edildi

Engin Polat tahliye edildi

 Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme

 İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle kendilerini dışarı attı

İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle kendini dışarı attı
Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek

Pompaya yansıyan indirim araç sahiplerini keyiflendirecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Hadise ve Kerem Bürsin sevgili mi? Hadise ve Kerem Bürsin arkadaş mı, aralarında ne var? 6 Eylül hangi burç? 6 Eylül hangi burç özellikleri, yükseleni ne? Başak burcu hangi elemente ait? GALLER- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri.. 6 EYLÜL HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? Samsun'da sokak ortasında ilişkiye giren çift! Samsun'da cinsel ilişkiye girenler kim? (VİDEO) Olay ne, nerede oldu? İstanbul'da metrobüs yangını! Metrobüs neden yandı? Metrobüs yangınında yaralı var mı? Son durum ne? Arnavutköy'de patlayıcı! Arnavutköy'de ne oldu? Arnavutköy sahilinde ne bulundu? GELİNİM MUTFAKTA 6 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta Eliz kimdir? Eliz evlenme teklifi mi aldı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title