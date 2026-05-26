Haberler

ABD'de kimyasal madde depolanan tankta patlama: 1 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Washington eyaletindeki Longview kentinde bir tesiste kimyasal madde depolanan tankta meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer, halk için tehdit olmadığını açıkladı.

ABD'nin Washington eyaletinde kimyasal madde depolanan tankta meydana gelen patlamada, 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Longview kentinde yerel saatle 07.15 sıralarında kimyasal madde depolanan tankta patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Nippon Dynawave Packaging tesisinde patlamada, 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer, halk için bir tehdit bulunmadığını açıkladı. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya'da göz dolduran Vedat Muriq'e dev talip

Beklenmedik sürpriz!
Tarihi zafer! Bundesliga'nın eski şampiyonunu yenip 30 yıl sonra küme düşürdüler

Bundesliga şampiyonunu yenip rakibini 30 yıl sonra küme düşürdüler
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, refüjden atlayarak gözden kayboldu

Son görüntüleri bu oldu
Torino, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullandı

Türkiye'ye dönecek mi deniyordu, dönmedi! Milli yıldızımız imzayı attı
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

Icardi'ye dev teklif! Duyar duymaz cevapladı
İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı

Ateşkesi ihlal edip operasyona başladılar