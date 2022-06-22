iniş takımları açılmayan yolcu uçağı alev aldı: 3 yaralı ABD'de bulunan Miami Uluslararası Havalimanı'nda iniş takımlarının açılmaması nedeniyle alev alan yolcu uçağındaki 3 kişi yaralandı. ABD'de bulunan Miami Uluslararası Havalimanı'nda iniş takımlarının açılmaması nedeniyle alev alan yolcu uçağındaki 3 kişi yaralandı. ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan yolcu uçağı alev aldı. Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'dan gelen ve içinde 126 yolcunun bulunduğu Red Air'e ait uçağın iniş takımlarında teknik bir sorun yaşandı. Yerel saatle 17.30 iniş yapmaya çalışan yolcu uçağı, açılmayan iniş takımları nedeniyle pistte sürüklenerek alev aldı. Kazada hafif yaralanan 3 yolcu hastaneye sevk edildi. Havalimanı yetkilileri, bazı uçuş seferlerinde aksamalar meydana geldiğini duyurdu. (İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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