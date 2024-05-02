ABD'de Filistin'e Destek Eylemine Polis Baskını: 132 Öğrenci Gözaltına Alındı

ABD'deki California Üniversitesi'nde (UCLA) düzenlenen Filistin'e destek eyleminin yapıldığı alana polis baskın düzenleyerek 132 öğrenciyi gözaltına aldı.

ABD'nin New York kentinde 18 Nisan'da başlayan ve ülke genelindeki üniversitelere yayılan Filistin'e destek gösterileri devam ediyor. Los Angeles kentindeki California Üniversitesi'nde (UCLA) devam eden Filistin'e destek protestosunun yapıldığı alana polis baskın düzenledi. Baskın öncesi polis, öğrencilerden dağılmaları yönünde çağrı yaparak, "Kampı terk etmezseniz ve kampta ya da izinsiz çadırlarda veya yapılarda kalmaya devam ederseniz, yasaları ihlal etmiş olursunuz ve kalmayı tercih edenler yaptırımlarla karşılaşabilir" dedi.

Öğrenciler yaptıkları yığınaklarla ve kol kola girerek polisi engellemeye çalıştı. Ses bombası ve copla öğrencilere müdahale eden polis, 132 öğrenciyi gözaltına alarak, öğrenciler tarafından kurulan çadırları söktü.

Polis sözcüsü Alejandro Rubio, baskında kamptaki her protestocu için yaklaşık bir polis olmak üzere yaklaşık 250 polisin görev aldığını söyledi. Rubio, polise yangın söndürücüler ve su şişeleri fırlatıldığını, ancak hiçbir memurun yaralanmadığını söyledi. - LOS ANGELES