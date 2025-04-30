ABD'de Filistin Destekçisi Aktivist Kefaletle Serbest Bırakıldı

ABD'de Filistin'e destek gösterilerine katıldığı için ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi aktivist Mohsen Mahdawi kefaletle serbest bırakıldı.

ABD'de Filistin'e destek gösterilerine katıldığı için gözaltına alınan bir aktivist serbest bırakıldı. ABD Bölge Yargıcı Geoffrey Crawford, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından 14 Nisan'da gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi aktivist Mohsen Mahdawi'nin kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Batı Şeria'daki bir mülteci kampında doğup büyüyen Mahdawi, kararın ardından Vermont eyaletindeki Burlington Federal Adliyesi'nden yürüyerek çıktı. Mahdawi, "Başkan Trump ve kabinesine açık ve yüksek sesle söylüyorum, sizden korkmuyorum" ifadelerini kullanarak, kararın ABD'deki adalet sistemine dair bir umut ve inanç ışığı olduğunu belirtti. Adliye dışındaki onlarca kişi Filistin bayrakları sallayarak, "Korkuya hayır" ve "Sevgiye evet" sloganları attı.

Columbia Üniversitesi öğrencisi aktivist Mahmoud Khalil ve Tuft Üniversitesi'nde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk ise Mahdawi ile benzer gerekçelerle hala gözaltında tutuluyor. - VERMONT