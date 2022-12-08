ABD'de drift yapmaya çalışan sürücü akaryakıt pompasını havaya uçurdu 3. Sayfa Haberleri ABD'nin New York eyaletinde bir sürücü, drift yapmak isterken kontrolü kaybederek akaryakıt pompasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yakıt pompası bir anda alev aldı. Olay yerinden kaçan 18 yaşındaki sürücü, yakalanarak gözaltına alındı. ABD'nin New York eyaletine bağlı Rochester ilçesi yakınlarında bir sürücü, akaryakıt istasyonunda drift yapmaya çalışırken kontrolü kaybederek akaryakıt pompasına çarptı. YAKIT POMPASI BİR ANDA ALEV ALDI Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çarpmanın etkisiyle yakıt pompasının bir anda alev aldığı ve sonrasında sürücünün kaçarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü. 18 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI Polis tarafından yapılan açıklamaya göre tanık ifadeleri ve güvenlik kameralarının incelenmesiyle kimliği tespit edilen 18 yaşındaki Ryan Odell, Utah eyaletine bağlı Ogden şehrinde yakalandı. Suçunu kabul eden genç, suç mahallini terk etme ve suç teşkil eden davranışlarda bulunma gerekçesiyle gözaltına alındı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tam Gemi Şok Denemeleri New York 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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