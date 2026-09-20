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ABD Büyükelçiliği, Taif ve Yanbu'ya gidecek personel için özel izin şartı getirdi

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ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliği, ülkedeki güvenlik sorunları nedeniyle Taif ve Yanbu'ya yönelik seyahat uyarısı yayımladı. Resmi veya kişisel amaçla bu kentlere seyahat edecek ABD hükümeti personelinin önceden özel izin alması gerektiği bildirildi.

ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliği, ülkedeki "güvenlik sorunları" nedeniyle Taif ve Yanbu kentlerine seyahat edecek ABD hükümeti personelinin seyahat öncesinde özel izin alması gerektiğini bildirdi.

Suudi Arabistan ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürerken bölgede gerilim artıyor. ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliği, Taif ve Yanbu kentlerine yönelik seyahat uyarısı yayımladı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, söz konusu bölgelere resmi veya kişisel amaçla seyahat edecek ABD hükümeti personelinin önceden özel izin alması gerektiği belirtildi. Uyarının, Suudi Arabistan'da devam eden "güvenlik sorunları" nedeniyle yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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