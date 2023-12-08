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ABD Büyükelçiliği Bağdat'ta Roket Saldırısına Uğradı

8 Aralık 2023 09:53 Son Güncelleme: 09:55 Abone Ol

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği, sabah saatlerinde roketlerle hedef alındı. Saldırıda hasar ve yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.