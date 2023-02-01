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ABD Başkanı Joe Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında FBI'ın Biden'ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptığı açıklandı.

3. Sayfa Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında FBI'ın Biden'ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptığı açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında FBI'ın Biden'ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptığı açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında FBI'ın Biden'ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptığı açıklandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Joe Biden Delaware 3. Sayfa Haberler

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