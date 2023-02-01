ABD Başkanı Joe Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında FBI'ın Biden'ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptığı açıklandı. 3. Sayfa Haberleri ABD Başkanı Joe Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında FBI'ın Biden'ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptığı açıklandı. ABD Başkanı Joe Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında FBI'ın Biden'ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptığı açıklandı. - WASHINGTON Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Joe Biden Delaware 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› ABD Başkanı Joe Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında FBI'ın Biden'ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptığı açıklandı. - Haberler

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