ABD Başkanı Joe Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında FBI'ın Biden'ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptığı açıklandı.
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ABD Başkanı Joe Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında FBI'ın Biden'ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptığı açıklandı.
ABD Başkanı Joe Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında FBI'ın Biden'ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptığı açıklandı. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa