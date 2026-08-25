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ABD Askeri Uçağı Moskova'ya İndi, Kremlin Bilgisi Olmadığını Açıkladı

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ABD’ye ait bir askeri nakliye uçağı, Moskova’ya iniş yaptı.

ABD'ye ait bir askeri nakliye uçağı, Moskova'ya iniş yaptı. Kremlin Sarayı, uçakla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

Uçuş takip sistesi Flightradar24 verilerine göre Letonya'nın Riga kentinden kalkan ABD'ye ait Boeing C-17A Globemaster III askeri nakliye uçağı, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukovo Havalimanına indi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, uçak hakkında bilgisi olmadığını belirtti.

Flightradar24 verilerine göre uçak, 23 Ağustos'ta Washington DC yakınlarındaki ABD Camp Springs hava üssünden Riga'ya gelmişti.

ABD tescilli bir jetin Avrupa'dan Rusya'ya yaptığı son doğrudan uçuş, bu yılın Ocak ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna barış görüşmeleri için ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'i taşımak üzere gerçekleştirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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