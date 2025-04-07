Abartılı egzoz taktıran Tofaş sürücüsüne 9 bin 267 TL ceza

HATAY - Hatay'da abartılı egzoz taktıran Tofaş sürücüsüne 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı, tescil belgesi olmayan otomobil trafikten men edildi.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede asayişi ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kırıkhan ilçesinde denetim yapan ekipler Tofaş marka bir otomobilde standart dışı egzoz sistemi bulunduğunu tespit etti. Abartılı egzoz taktıran araç sahibine 9 bin 267 TL idari para cezası uygulanırken tescil belgesi olmayan otomobil trafikten men edildi.