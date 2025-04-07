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Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altında kağıt gibi ezildi

Abartılı Egzoz Taktıran Tofaş Sürücüsüne 9 Bin 267 TL Ceza

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Hatay'da abartılı egzoz taktıran Tofaş sürücüsüne 9 bin 267 TL ceza kesildi ve tescil belgesi olmayan otomobili trafikten men edildi. Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve güvenlik için denetimlerini sürdürüyor.

Abartılı egzoz taktıran Tofaş sürücüsüne 9 bin 267 TL ceza

HATAY - Hatay'da abartılı egzoz taktıran Tofaş sürücüsüne 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı, tescil belgesi olmayan otomobil trafikten men edildi.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede asayişi ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kırıkhan ilçesinde denetim yapan ekipler Tofaş marka bir otomobilde standart dışı egzoz sistemi bulunduğunu tespit etti. Abartılı egzoz taktıran araç sahibine 9 bin 267 TL idari para cezası uygulanırken tescil belgesi olmayan otomobil trafikten men edildi.

Abartılı Egzoz Taktıran Tofaş Sürücüsüne 9 Bin 267 TL Ceza
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET İHSAN ÇAKAR - 3.Sayfa
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