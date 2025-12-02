Eski AB Yüksek Temsilcisi Mogherini'ye yolsuzluk gözaltısı

Avrupa Birliği (AB) Başsavcılık Ofisi, eski AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Körfez Bölgesi Genel Müdürü Stefano Sannino dahil 3 kişinin AB fonlarının kötüye kullanımına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.

AB fonlarının kötüye kullanımına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel ve Brugge şehrinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. AB Başsavcılık Ofisi'nden yapılan açıklamada, AB hizmet binasında ve Brugge şehrindeki Avrupa Koleji'ne ait çeşitli binalar ile evlerde aramalar gerçekleştirildiği bildirildi. Belçika güvenlik güçlerinin çalışmaları kapsamında 2014-2019 yıllarında görev yapan eski AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Koleji Federica Mogherini ve AB Komisyonu Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Körfez Bölgesi Genel Müdürü ve eski AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Stefano Sannino ile bir kişinin daha da sorgulanmak üzere gözaltına alındığı aktarıldı.

Soruşturmanın EEAS bünyesinde geleceğin Avrupalı diplomatlarına Avrupa Koleji'nde 9 aylık bir eğitim programı verilmesinde iltimas ve muhtemel haksız rekabet şüphelerini araştırmayı amaçladığı vurgulandı. Aralarında kamu ihalelerinde dolandırıcılık, yolsuzluk, çıkar çatışması ve mesleki gizliliğin ihlalinin yer aldığı suçlamalarının 2021-2022 yıllarına dayandığı belirtildi. Açıklamada, AB Başsavcılık Ofisi'nin operasyon öncesinde adı açıklanmayan bazı şüphelilerin dokunulmazlık hakkının kaldırılmasına yönelik talepte bulunduğu ve bu taleplerin kabul edildiğinin de altı çizildi. - BRÜKSEL