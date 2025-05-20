94 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın Aksaray'da Yakalandı

94 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın Aksaray'da Yakalandı
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Aksaray'da 100 ayrı suç kaydı bulunan ve 94 yıl 5 ay hapis cezası kesinleşmiş olan E.Ö. isimli kadın, asayiş ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yıllardır aranan kadın, polis tarafından saklandığı evde tespit edilerek gözaltına alındı.

Aksaray'da 100 ayrı suçtan kaydı olan ve 94 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, asayiş ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda yıllardır aranan ve yakalanamayan E.Ö. (51) isimli kadının peşine düşen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Dolandırıcılık, hırsızlık, tehdit, hakaret, basit yaralama, mala zarar verme ve fuhşa teşvik gibi birçok suçun yer aldığı 100 ayrı suç kaydı olan ve 94 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadına yönelik önce teknik takip yaparak kısa sürede yerini belirleyen asayiş ekipleri daha sonra fiziki takip başlattı.

Yaklaşık 1 hafta süren takiplerin ardından yeterli delile ulaşan asayiş ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Tacin Mahallesi'ndeki saklandığı daireye yönelik operasyon yapan polis, kadını evde yakalayarak gözaltına aldı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen kadın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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