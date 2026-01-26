Haberler

Yanan evinin önünde kedisine sarıldığı fotoğrafla tanınan Ali Meşe son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Yangında evini kaybedip kedisine sarılarak gözyaşı dökmesiyle hafızalara kazınan 93 yaşındaki Ali Meşe, Mudurnu'da dualarla uğurlandı. Ali Meşe, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi ve cenazesi köyünde defnedildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 2018 yılında çıkan yangında kül olan evinin önünde kedisine sarılarak gözyaşı döktüğü kareyle hafızalara kazınan 93 yaşındaki Ali Meşe, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde yaşayan ve simge haline gelen Ali Meşe, bir süredir yaşlılığa bağlı sebeplerle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti. Meşe'nin cenazesi, Ordular köyünde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Türkiye o kareyle tanımıştı

Ordular köyünde 17 Ocak 2018'de meydana gelen olayda, Ali Meşe sobayı tutuşturmak isterken yangın çıkmış ve ahşap evi kullanılamaz hale gelmişti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında evinin enkazı önünde kedisine sarılarak ağlayan Meşe'nin o anları, Türkiye genelinde yankı uyandırmıştı.

Olayın ardından devlet yetkililerinin ve hayırseverlerin desteğiyle Ali Meşe için yeni bir ev inşa edilmiş ve yaşlı adam kedisiyle birlikte bu eve yerleştirilmişti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

