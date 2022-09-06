91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisine son görev 3. Sayfa Haberleri Ankara'da 91 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Çiçekli, memleketi Isparta'nın Yalvaç ilçesinde askeri törenle toprağa verildi. Ankara'da 91 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Çiçekli, memleketi Isparta'nın Yalvaç ilçesinde askeri törenle toprağa verildi. Kore savaşında görev alan 91 yaşındaki evli ve 4 çocuk babası Gazi Mehmet Çiçekli hayatını kaybetti. Ankara'da hayatını kaybeden Çiçekli için Isparta'nın Yalvaç ilçesinde askeri tören düzenlendi. Çiçekli ikindi namazına müteakiben Yalvaç Devlet Han Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Yalvaç Kaş Mahalle mezarlığına defnedildi. Cenazeye Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, Eğirdir Dağ Komando Okulu Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Resul Kaya, Ticaret Odası Başkanı Yalçın Kurucu ve vatandaşlar katıldı. - ISPARTA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Isparta Yalvaç Ankara Kore 3. Sayfa Haberler

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