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90 yaşındaki Alzheimer hastası kadın kayboldu

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90 yaşındaki Alzheimer hastası kadın kayboldu
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Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Hüseyinler Mahallesi’nde evinden ayrılan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Duran Solak’tan haber alınamıyor.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Hüseyinler Mahallesi'nde evinden ayrılan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Duran Solak'tan haber alınamıyor. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Hüseyinler Mahallesi'nde 90 yaşındaki Alzheimer hastası Duran Solak'tan haber alınamıyor. Edinilen bilgilere göre, evinden ayrılan Duran Solak'ın uzun süre geri dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından kayıp yaşlı kadının bulunması için bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin yanı sıra bölgede yapılan arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Solak'ın yakınları ise yaşlı kadını gören veya nerede olduğu konusunda bilgi sahibi olan vatandaşlardan yardım istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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