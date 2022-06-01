9 yıldır oğlundan haber alamayan anne, HDP ve PKK'ya tepki göstererek kaldırıma yattı - Haberler

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin sayısı 37'ye yükselirken 9 yıldır evladına kavuşma ümidiyle oğlunun yolunu gözleyen anne Gülbahar Teker, HDP ve PKK'ya tepki göstererek kaldırıma yattı.

Annelerin HDP önündeki umutlu bekleyişleri sürüyor. Her hafta olduğu gibi 59'uncu haftada eylemlerini sürdüren aileler, parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını istedi. Anneler burada evlatlarına geri dönmeleri çağrısında bulunarak, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizleri açıp, HDP ve PKK'ya tepki gösterdi. Evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdüreceklerini ifade ettiler.

"KIZIMIN GERİ GELMESİNİ İSTİYORUM"

2015 yılından bu yana kızı Dilan Han'dan haber alamadığı için eyleme yeni katıldığını ifade eden baba Cemal Han, "Kızımı 2014'te Varto Anadolu Lisesi sağlık bölümüne gönderdim. 2015 yılında kızımı kandırarak götürdüler. Kızımın geri dönmesini istiyorum. Sağlık bölümü 2. sınıfı okuyordu. Kızım 16 yaşında kaçırıldı. Şu anda 23 yaşında. 7 senedir kendisinden bir haber alamıyoruz. Hiç görüşmedik. HDP önünde aileler tarafından nöbet tutulduğunu gördüm ve o yüzden bizde gelip kızımıza çağrıda bulunmak istedik. Kızım bizi görsün ve bir şekilde gelsin. Kızımın gelmesini istiyorum. Gerçekten onu çok merak ediyoruz. Gelsin ve okuluna bir şekilde tekrar devam etsin. Burada beraber yaşayalım" dedi.

"HDP'DEN, PKK'DAN ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ"

Annelerden Ayten Koçhan ise 59 haftadan bu yana HDP önünde nöbet tuttuklarını belirterek, "Her geçen gün sayımız artıyor. 37 aileyiz. İnşallah daha da çoğalacağız. HDP'den, PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Bizi malzeme olarak kullanmasınlar. Çocuklarımızı teslim etsinler. Bütün çocuklara sesleniyorum. Yeter analar ağladı yavrularım dönün. Yolunuz yol değil. Gelin devlete teslim olun" diye konuştu.

Evladına kavuşamamanın üzüntüsünü yaşayan anne Gülbahar Teker de HDP ve PKK'ya tepki göstererek gözyaşlarıyla çadırın bulunduğu alandaki kaldırıma yattı. Anne Gülbahar Teker'i, çadırdaki anneler ve çevredeki polisler sakinleştirdi.

(Uğur Ulu /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa